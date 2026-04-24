Muerte en accidentes de tránsito en Salta: El 90 por ciento es culpa de errores humanos

En los primeros cuatro meses del año, 36 personas perdieron la vida en algún tipo de incidentes viales en diferentes lugares de la vía pública.

El 81% de personas fallecidas son motociclistas y la mayoría varones cuyas edades van de los 25 a los 35 años.

El comisario general Adrián Sánchez Rosado, jefe de Seguridad Vial de la Policía, indicó que llama la atención el crecimiento de los accidentes en horas de la mañana y la tarde.

Indicó que paralelamente al crecimiento de los números de accidentes viales en los cuales son protagonistas las motos, se observó un crecimiento del 110 por ciento en los patentamientos de motocicletas.