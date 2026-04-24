Un hombre fue atropellado esta mañana en la intersección de Belgrano y Bolívar
El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00, durante el horario escolar. Las lesiones no serían graves.
Salta Hoy
24 / 04 / 2026
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El hombre de 70 años fue impactado por una camioneta Amarok y tras los pedidos de auxilio fue trasladado a un centro asistencial.
Las lesiones del peatón no serían graves y se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.
Debido al accidente, hubo desvíos y complicaciones en la circulación vehicular.