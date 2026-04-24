 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Un hombre fue atropellado esta mañana en la intersección de Belgrano y Bolívar

El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00, durante el horario escolar. Las lesiones no serían graves.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El hombre de 70 años fue impactado por una camioneta Amarok y tras los pedidos de auxilio fue trasladado a un centro asistencial. 

Las lesiones del peatón no serían graves y se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.

Debido al accidente, hubo desvíos y complicaciones en la circulación vehicular. 

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO