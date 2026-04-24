B° Solidaridad: Este jueves fueron liberados 30 mil libros
Los ejemplares fueron donados por los vecinos.
Salta Hoy
24 / 04 / 2026
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La suelta de libros se realizó ayer en Barrio Solidaridad, con una convocatoria de más de 3500 personas.
Los presentes pudieron elegir entre más de 30 mil ejemplares, que se agotaron. La iniciativa se consolida como un espacio de acceso a la lectura para toda la comunidad. Contó además con propuestas culturales que acompañaron la jornada.
“La próxima edición será en noviembre”, dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras de la Municipalidad de Salta.