Reto viral: Suman 165 intervenciones por amenazas de tiroteo en instituciones educativas

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, junto a la ministra de Educación, Cristina Fiore, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero.

El objetivo fue evaluar los recientes casos de amenazas de tiroteo en colegios.

Se confirmaron 165 actuaciones relacionadas, con 20 alumnos imputados por intimidación pública, de los cuales seis siguen detenidos. Tienen entre 13 y 19 años.

La cifra de casos sigue aumentando, ya que los protocolos se activan en distintos edificios escolares.

Las autoridades están preocupadas por la situación y continúan trabajando para garantizar la seguridad.

Asimismo, Fiore indicó que se encuentran en evaluación posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo.

“Nosotros logramos saber que esto es parte de un reto llamado 'Challenger Internacional'”, dijo por Radio Salta, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras.

“Hasta hoy se registraron 165 denuncias, 20 demoras y 6 detenciones”, manifestó el funcionario.

“Lo positivo de todo esto es la rápida actuación policial y judicial”, remarcó.

Resaltó la importancia de “que la sociedad se involucre en este problema que nos afecta a todos”.

“Es necesario volver a respetar las normas de convivencia”, concluyó Solá Usandivaras.