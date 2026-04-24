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Reto viral: Alumnos ingresan con útiles escolares en bolsas transparentes

Ya se están instrumentando las medidas anunciadas en el Colegio Polivalente de Arte, tras el hallazgo de 3 proyectiles de 9 mm en un baño del establecimiento escolar.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

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Los estudiantes ingresan con los útiles en bolsas transparentes y otros con bolsas de supermercados, que no son revisadas. 

Antes del inicio de clases la policía realizó una inspección en el edificio escolar. 

Además, los alumnos deben dejar sus celulares en secretaría. 

Hay versiones sobre la identificación de un alumno de quinto año responsable de la presencia de los proyectiles en el baño.


 

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