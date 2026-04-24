El 50% de los niños argentinos son pobres

Aunque representa una leve baja respecto al 59,7% de 2024, indica que más de la mitad de la niñez vive en hogares sin recursos suficientes, incluyendo un 10,7% de indigencia.

Carla Arévalo, Investigadora del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económicos de la UNSa y el CONICET dijo que esta cifra está indicando que la mitad de la niñez es pobre.

Mencionó además que el 10 por ciento de los niños está en la línea de indigencia.

Arévalo expresó su confianza en las mediciones o estadísticas nacionales sobre pobreza.