Reto viral: Las amenazas de tiroteo en colegios tiene origen en chats de videojuegos
En las últimas semanas se descubrió un reto peligroso en internet que preocupa a padres y autoridades.
Salta Hoy
24 / 04 / 2026
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Un padre reveló que sus hijos mencionaron que el desafío se originó en chats dentro de una plataforma de videojuegos.
Este reto cobró notoriedad desde mediados de abril, cuando comenzaron a circular escritos y amenazas donde la frase "tiroteo" se repitió con frecuencia.
Las autoridades están investigando la conexión entre los videojuegos y estos comportamientos.
Instaron a los padres a estar atentos a las actividades en línea de sus hijos.