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Reto viral: Las amenazas de tiroteo en colegios tiene origen en chats de videojuegos

En las últimas semanas se descubrió un reto peligroso en internet que preocupa a padres y autoridades.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

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Un padre reveló que sus hijos mencionaron que el desafío se originó en chats dentro de una plataforma de videojuegos.

Este reto cobró notoriedad desde mediados de abril, cuando comenzaron a circular escritos y amenazas donde la frase "tiroteo" se repitió con frecuencia. 

Las autoridades están investigando la conexión entre los videojuegos y estos comportamientos.

Instaron a los padres a estar atentos a las actividades en línea de sus hijos.

 

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