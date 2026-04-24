Reto viral: Las amenazas de tiroteo en colegios tiene origen en chats de videojuegos

Un padre reveló que sus hijos mencionaron que el desafío se originó en chats dentro de una plataforma de videojuegos.

Este reto cobró notoriedad desde mediados de abril, cuando comenzaron a circular escritos y amenazas donde la frase "tiroteo" se repitió con frecuencia.

Las autoridades están investigando la conexión entre los videojuegos y estos comportamientos.

Instaron a los padres a estar atentos a las actividades en línea de sus hijos.