La mitad de las familias argentinas se endeudan para pagar el alquiler

El fenómeno marca un cambio estructural: el uso del crédito bancario para gastos corrientes creció casi un 80% en los últimos tres años.

La presión del costo habitacional cambió la economía de los hogares argentinos, desplazando el alquiler de ser un gasto corriente a convertirse en un motor de endeudamiento.

Según los datos procesados por la Fundación, el porcentaje de familias inquilinas que utilizan estrategias financieras para sostenerse subió del 46,2% en 2022 al 57,6% en 2025. El dato más alarmante es el salto en el uso del crédito bancario, que pasó del 10,6% al 18,1% en el mismo período.

Matías Araujo, investigador de la fundación, advirtió que cuando el alquiler se financia con crédito, la problemática deja de ser estrictamente habitacional para transformarse en una "espiral de insolvencia".

El especialista indicó que ante la creciente imposibilidad de pagar la renta, las familias vuelven a la casa de sus padres.

Comentó que ante la crisis las familias comienzan a recordar salud, transporte, educación y la cantidad y calidad de la alimentación.

Araujo agregó que “las familias ya no comen tan variado y consume más harinas”.

Inicio finalmente que aunque el crédito hipotecario esta disponible en Salta y varias provincia, el crédito no penetró.



