Femicidio en El Tipal: Figueroa habló, pidió perdón a sus hijos y a la familia Kvedaras

Durante su declaración ante el tribunal, el imputado expresó arrepentimiento y dirigió un pedido de disculpas a sus hijos y a los familiares de la víctima.

Con un tono cargado de emoción, centró su intervención en sus hijos: “Por más que escuché muchas cosas, son mis hijitos. Todos los días los extraño. Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”.

Luego extendió sus palabras hacia el entorno de la víctima: “Rezo por la familia Kvedaras, rezo por mi familia. Ahora no están en este momento en la sala, pero espero que tomen conocimiento de lo que estoy diciendo. Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”.

También mencionó a integrantes cercanos y agradeció el cuidado de sus hijos: “Esto le digo para María, para Poli, para Fran, para Manu, para Sergio, Manolo que era como mi abuelo. Estuve muy conforme con ustedes. Le quiero agradecer a Fran y a Agustina por cuidar a mis hijos, por tamaña responsabilidad, por tenerlos, cuidarlos a los tres. Sé que lo asumen con mucho amor”.

En otro tramo, manifestó su desconcierto por la situación que atraviesa: “Yo no puedo entender lo que estoy viviendo”. Y agregó sobre la relación con la víctima: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos. Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer. Nos dimos todos hasta el final, hasta el último”.



