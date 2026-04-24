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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Un joven fue estafado en un encuentro sexual y luego fue extorsionado

El chico de 21 años fue víctima de una estafa, tras acordar un encuentro íntimo con una mujer a través de una página de citas.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

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Antes del encuentro, la joven le pidió un pago anticipado de 50.000 pesos. 

Al llegar al lugar acordado, la mujer nunca apareció. 

Además, un hombre se acercó al joven y le exigió 300.000 pesos por "incumplimiento de contrato". 

El joven decidió denunciar el hecho y la justicia investiga el caso debido a las transferencias y datos involucrados. 

Las autoridades destacaron la importancia de denunciar este tipo de estafas, ya que muchos no lo hacen por vergüenza.

 

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