Un joven fue estafado en un encuentro sexual y luego fue extorsionado

Antes del encuentro, la joven le pidió un pago anticipado de 50.000 pesos.

Al llegar al lugar acordado, la mujer nunca apareció.

Además, un hombre se acercó al joven y le exigió 300.000 pesos por "incumplimiento de contrato".

El joven decidió denunciar el hecho y la justicia investiga el caso debido a las transferencias y datos involucrados.

Las autoridades destacaron la importancia de denunciar este tipo de estafas, ya que muchos no lo hacen por vergüenza.