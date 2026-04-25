Malvinas: los kelpers ratifican su lealtad al Reino Unido ante posible giro de EEUU

El gobierno de las Islas Malvinas y el Reino Unido endurecieron su postura luego de que trascendiera que la administración de Donald Trump evalúa retirar el apoyo diplomático a Londres en el conflicto de soberanía con la Argentina. La administración local respondió con una defensa firme del principio de autodeterminación y advirtió sobre su vigencia en el marco del derecho internacional.

Un portavoz del archipiélago sostuvo que “la autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas”, en referencia directa a versiones difundidas por la agencia Reuters sobre un documento interno del Pentágono. Según esa filtración, Washington analizaría presionar a aliados de la OTAN en el contexto de tensiones geopolíticas, incluyendo el respaldo a territorios europeos en disputa.

Desde el gobierno isleño recordaron que en 2013 se realizó un referéndum en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar como territorio de ultramar británico, con una participación del 92%. En ese sentido, afirmaron tener “plena confianza” en el compromiso del Reino Unido de respetar y defender ese resultado.

La postura fue respaldada por la administración del primer ministro Keir Starmer, que descartó cualquier cambio en la política británica. Un vocero oficial remarcó que el derecho de los habitantes del archipiélago es “primordial” y sostuvo que la soberanía sobre las islas corresponde exclusivamente a Londres, una posición que —indicó— ha sido comunicada de manera consistente a los distintos gobiernos estadounidenses.

En la Argentina, la controversia generó una rápida reacción. El canciller Pablo Quirno calificó la situación como una “situación colonial” vigente desde 1833, mientras que el presidente Javier Milei reafirmó el reclamo histórico al señalar que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el posicionamiento de Estados Unidos en el conflicto.