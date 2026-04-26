Intento de atentado contra Donald Trump: quién es el hombre detenido

Un hombre de 31 años fue detenido acusado de intentar atentar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un episodio ocurrido este sábado por la noche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El mandatario había sido evacuado preventivamente del lugar tras activarse el protocolo de seguridad.

El sospechoso fue identificado como Cole Allen, un maestro oriundo de California, quien fue interceptado por personal de seguridad antes de lograr ingresar al salón principal donde se desarrollaba el evento. Según fuentes oficiales, el hombre irrumpió corriendo en el lobby del hotel, lo que generó una reacción inmediata de los agentes.

De acuerdo con los primeros reportes, Allen fue reducido a pocos metros del acceso principal y neutralizado sin que se registraran heridos. La rápida intervención de los equipos de seguridad evitó que pudiera acercarse al área donde se encontraban el presidente y los demás asistentes.

Tras el incidente, Trump señaló que el sospechoso portaba varias armas, aunque remarcó que no logró vulnerar los estrictos controles dispuestos para la velada. El evento reúne cada año a funcionarios, legisladores y periodistas en una de las citas más relevantes del calendario político estadounidense.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del detenido y establecer si actuó solo o contó con algún tipo de apoyo. Mientras tanto, Allen permanece bajo custodia y a disposición de la Justicia.