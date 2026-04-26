Colapinto se luce en Palermo: horarios confirmados para su Road Show en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizará este domingo una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires con un Road Show que incluirá cuatro salidas a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. El evento marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la capital argentina luego de 14 años.

El corredor oriundo de Pilar se convertirá en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 por las calles porteñas, en un circuito especialmente montado para la ocasión. Según el cronograma oficial, realizará salidas a las 12:45, 14:30, 15:15 y una última presentación a las 15:55, esta última en un bus descapotable.

El trazado urbano abarcará un recorrido que irá desde la avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador. El circuito pasará además por el Monumento a los Españoles, uno de los puntos emblemáticos del recorrido.

Para acompañar la jornada, se instalarán dos grandes escenarios en las plazas Seeber y Sicilia, donde habrá pantallas gigantes y presentaciones de DJs en vivo. Se espera una importante convocatoria de público para un evento que combina espectáculo deportivo y entretenimiento al aire libre.