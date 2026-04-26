Evacúan a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras un incidente de seguridad que activó el protocolo de emergencia del Servicio Secreto. El hecho ocurrió en el Hotel Washington Hilton, en las inmediaciones de la Casa Blanca, y no dejó heridos entre los asistentes ni entre los funcionarios.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios, los presentes —entre ellos periodistas, legisladores y miembros del gabinete— se tiraron al suelo al escuchar estallidos en el lobby del hotel. Agentes del Servicio Secreto ingresaron rápidamente al salón y escoltaron al mandatario, a la primera dama, Melania Trump, y al vicepresidente, JD Vance, hacia zonas seguras. Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso vinculado al episodio.

Minutos después de la evacuación, Trump se expresó en su red Truth Social, donde calificó lo ocurrido como “una noche intensa” y destacó el accionar de las fuerzas de seguridad. El mandatario aseguró que el presunto atacante fue detenido y señaló que había sugerido que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las recomendaciones de los organismos de seguridad.

El incidente se produjo pocos minutos después del inicio de la velada, mientras el presidente se encontraba en el estrado. Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a agentes armados irrumpiendo en el escenario para retirarlo con rapidez. Durante la confusión inicial, un agente alertó sobre posibles disparos, aunque las autoridades no precisaron de inmediato el origen de los estruendos.

Entre los evacuados también se encontraban altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel. La organización del evento indicó que evaluaba reanudar la cena, aunque no estaba confirmado si el presidente regresaría para dar su discurso en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.