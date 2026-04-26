Salta realizará una nueva edición del Neumatón para recolectar neumáticos en desuso

La Municipalidad de Salta llevará adelante este miércoles 29 de abril la 24° edición del Neumatón, una campaña destinada a la recolección de neumáticos fuera de uso. La actividad se desarrollará de 10 a 17 en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.

La iniciativa tiene como principal objetivo evitar que las cubiertas sean arrojadas en la vía pública o acumuladas en espacios inadecuados, lo que puede generar focos infecciosos. Desde el municipio destacaron que, a lo largo de las distintas ediciones, ya se lograron acopiar alrededor de 1.800 toneladas de neumáticos.

El director general de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, subrayó la importancia de la campaña al señalar que busca impedir la acumulación de estos residuos en viviendas, galpones, baldíos o canales pluviales. Además, indicó que quienes participen de la jornada recibirán presentes y obsequios como incentivo.

El funcionario también explicó que los neumáticos recolectados son reciclados y utilizados en la industria del cemento, donde se emplean como fuente de energía calórica para los hornos, contribuyendo así a un proceso de aprovechamiento sustentable de los residuos.

Desde la organización aclararon que, por cuestiones de capacidad y logística, no se recibirán neumáticos de gran tamaño, como los utilizados en tractores o maquinarias viales.