El TC2000 llega a Salta y ya se venden las entradas para una fecha clave del campeonato

La provincia de Salta será sede de la cuarta fecha del 47° Campeonato Argentino de TC2000, que se correrá el 23 y 24 de mayo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. Las entradas ya se encuentran a la venta de manera online a través de www.norteticket.com y se espera una convocatoria que supere los 30 mil espectadores.

El evento tendrá como principal atractivo el debut de los nuevos vehículos SUV de 500 caballos de fuerza, una innovación que posiciona a la categoría como pionera a nivel mundial al competir exclusivamente con este tipo de modelos de tracción delantera. Se trata de una evolución tecnológica que redefine el formato tradicional del automovilismo nacional.

La actividad en pista comenzará el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo se disputarán las finales. Además de la categoría principal, el fin de semana incluirá competencias de Top Race, Fórmula Nacional, Fiat Competizione y el Zonal del NOA. Como previa, el viernes 22 se realizará una exhibición promocional en el centro de la ciudad con presencia de pilotos y autos.

El espectáculo deportivo se complementará con la oferta turística de la región, que durante el otoño ofrece condiciones ideales para recorrer distintos atractivos. Entre ellos se destacan la Quebrada de San Lorenzo, los diques Cabra Corral y Campo Alegre, así como los Valles Calchaquíes.

De esta manera, Salta se consolida como una plaza estratégica para el automovilismo y propone un fin de semana que combina la competencia deportiva con experiencias culturales y turísticas, incluyendo recorridos como Cachi y la Cuesta del Obispo, además de su reconocida gastronomía y tradiciones locales.