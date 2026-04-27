Alegatos en el juicio por la tragedia de Avenida Paraguay
Hoy finaliza el juicio contra Luciano Nahir López, acusado de causar la muerte de cinco personas y herir a otras seis bajo dolo eventual.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Tras la ronda de alegatos, el tribunal integrado por los jueces Romero Nayar, Montoya Quiroga y Farah dará a conocer la sentencia hoy mismo.
López admitió haber bebido dos botellas de vodka y no respetar el giro reglamentario en la rotonda de Cofruthos.
El acusado afirmó que solo hizo "cambio de luces" al ver a los peatones antes del impacto, lo que provocó indignación entre los familiares presentes.