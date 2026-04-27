La mañana comenzó con mal tiempo en la ciudad
Muchas personas se sorprendieron al salir sin paraguas y no todos estaban abrigados para enfrentar el clima.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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Desde las 8:30, se registraron lluvias y lloviznas intensas en varias zonas.
A media mañana, el centro experimentó una llovizna débil. Esta situación es común en esta época del año.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias aisladas para toda la jornada del lunes con una temperatura máxima que no superará los 16 grados.