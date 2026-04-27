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Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

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Punto de Encuentro

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Programa cultural y social 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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La mañana comenzó con mal tiempo en la ciudad

Muchas personas se sorprendieron al salir sin paraguas y no todos estaban abrigados para enfrentar el clima.

Salta Hoy

27 / 04 / 2026

 

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Desde las 8:30, se registraron lluvias y lloviznas intensas en varias zonas. 

A media mañana, el centro experimentó una llovizna débil. Esta situación es común en esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias aisladas para toda la jornada del lunes con una temperatura máxima que no superará los 16 grados. 

 

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