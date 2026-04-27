Droga enterrada en fincas: descubren nueva modalidad narco en Colonia Santa Rosa
El periodista Sandro Leguizamón informó sobre una nueva modalidad delictiva en la zona: arrendaban fincas para acopiar y enterrar cocaína.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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En los operativos se secuestraron 177 kilos y hubo detenidos, en una finca donde incluso simulaban producción agrícola.
Además, señaló que la investigación se amplía a una red más grande con conexiones regionales, tras detectarse nuevos cargamentos como el de un camión en Tucumán y maniobras para trasladar droga desde el norte hacia otras provincias.