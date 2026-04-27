Incendio en Barrio San Calixto: Sin moradores y daños totales en una habitación
Hoy a las 5:30, el Sistema de Emergencias 911 recibió llamados alertando sobre el fuego, en el Barrio San Calixto, cerca de Barrio San Remo, zona sur de la ciudad.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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Bomberos de la policía y voluntarios llegaron rápidamente al lugar y lograron sofocar las llamas.
Se sospecha que un cortocircuito en una habitación fue el origen del incendio que causó daños totales en dicho dormitorio.
Afortunadamente, no había moradores en la vivienda al momento del siniestro.