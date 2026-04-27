Un niño de un año fue mordido por la mascota de su casa

Su perro, que es la mascota de la casa, atacó al pequeño de un año, aunque no trascendieron los motivos y no hubo denuncia.

El bebé sufrió mordeduras y tuvieron que realizarle 16 puntos de sutura.

Afortunadamente, fue dado de alta sin necesidad de cirugía.

Los médicos calificaron el incidente como un accidente doméstico, resaltando la importancia de tener cuidado con los animales y los niños en el hogar.



