 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Incendio en un inquilinato de Barrio Primera Junta generó alarma

Un espiral cayó sobre un acolchado y generó el fuego.

Salta Hoy

27 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Ocurrió este domingo alrededor de las 16:30, en la zona sureste de la ciudad. 

El humo se podía ver a varias cuadras, lo que generó una alerta instantánea. 

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de maderas y telas en el lugar. 

Un hombre intentó apagar el fuego y sufrió quemaduras de primer grado, pero no fue necesaria su internación. 

Bomberos, voluntarios y de la policía, trabajaron en la emergencia y lograron sofocar las llamas. 

La hipótesis sugiere que el incendio comenzó cuando un espiral cayó sobre un acolchado.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO