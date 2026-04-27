Incendio en un inquilinato de Barrio Primera Junta generó alarma

Ocurrió este domingo alrededor de las 16:30, en la zona sureste de la ciudad.

El humo se podía ver a varias cuadras, lo que generó una alerta instantánea.

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de maderas y telas en el lugar.

Un hombre intentó apagar el fuego y sufrió quemaduras de primer grado, pero no fue necesaria su internación.

Bomberos, voluntarios y de la policía, trabajaron en la emergencia y lograron sofocar las llamas.

La hipótesis sugiere que el incendio comenzó cuando un espiral cayó sobre un acolchado.