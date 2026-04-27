Incendio en un inquilinato de Barrio Primera Junta generó alarma
Un espiral cayó sobre un acolchado y generó el fuego.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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Ocurrió este domingo alrededor de las 16:30, en la zona sureste de la ciudad.
El humo se podía ver a varias cuadras, lo que generó una alerta instantánea.
El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de maderas y telas en el lugar.
Un hombre intentó apagar el fuego y sufrió quemaduras de primer grado, pero no fue necesaria su internación.
Bomberos, voluntarios y de la policía, trabajaron en la emergencia y lograron sofocar las llamas.
La hipótesis sugiere que el incendio comenzó cuando un espiral cayó sobre un acolchado.