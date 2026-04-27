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Durante el fin de semana no hubo víctimas fatales en accidentes de tránsito

Sin embargo se registraron dos muertes sobrevinientes.

Salta Hoy

27 / 04 / 2026

 

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El domingo 12 de abril, en Barrio Alto La Viña, chocaron dos motocicletas. 

Ambos conductores fueron trasladados en código rojo al Hospital San Bernardo. 

El miércoles, uno de ellos, el señor Cordera, falleció como consecuencia de las heridas. 

El otro motociclista sigue internado en estado delicado. 

Además, el viernes a las 15:30 un ciclista de 55 años murió tras ser atropellado por una motocicleta en el macrocentro de la ciudad en calles San Luis y Catamarca. 

La justicia investiga el accidente debido a testimonios que indican maniobras imprudentes por parte del motociclista. 

Con estas dos muertes, abril suma diez fallecidos en accidentes de tránsito, mientras que en el mismo mes del año pasado habían totalizado 11. 

Al día de hoy, son 39 las personas que murieron desde el comienzo del año en siniestros viales en toda la provincia. 

 

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