 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Aumentan las consultas por cuadros respiratorios en Salta

La jefa de Infectología provincial, Dra. Paula Herrera, advirtió un incremento de pacientes con síntomas respiratorios en las últimas semanas, en un contexto de cambios de temperatura y circulación de virus estacionales.

Salta Hoy

27 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En ese marco, indicó que los niveles son esperables para la época, pero insistió en la importancia de la vacunación y en no automedicarse.

Además, recomendó consultar a tiempo y mantener controladas las enfermedades previas para evitar complicaciones e internaciones.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO