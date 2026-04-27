Aumentan las consultas por cuadros respiratorios en Salta
La jefa de Infectología provincial, Dra. Paula Herrera, advirtió un incremento de pacientes con síntomas respiratorios en las últimas semanas, en un contexto de cambios de temperatura y circulación de virus estacionales.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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En ese marco, indicó que los niveles son esperables para la época, pero insistió en la importancia de la vacunación y en no automedicarse.
Además, recomendó consultar a tiempo y mantener controladas las enfermedades previas para evitar complicaciones e internaciones.