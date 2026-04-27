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Hirpace advierte que el nuevo proyecto de ley de discapacidad genera incertidumbre

La presidente de Hirpace, Amalia Peralta, cuestionó la iniciativa al señalar que eliminaría el nomenclador único y dejaría en manos de obras sociales y provincias la cobertura, lo que según advirtió implicaría un retroceso y un abandono para las personas con discapacidad.

Salta Hoy

27 / 04 / 2026

 

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Además, describió la situación crítica de la institución, que se sostiene con ayuda solidaria para alimentos, medicamentos y pañales, ante demoras en pagos y falta de asistencia nacional.

Finalmente, expresó su preocupación por el impacto de la medida y pidió a los legisladores que frenen el avance del proyecto, al considerar que perjudica a los sectores más vulnerables.

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