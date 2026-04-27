Hirpace advierte que el nuevo proyecto de ley de discapacidad genera incertidumbre

Además, describió la situación crítica de la institución, que se sostiene con ayuda solidaria para alimentos, medicamentos y pañales, ante demoras en pagos y falta de asistencia nacional.

Finalmente, expresó su preocupación por el impacto de la medida y pidió a los legisladores que frenen el avance del proyecto, al considerar que perjudica a los sectores más vulnerables.