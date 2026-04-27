Descontrol en Cobos: Un joven provoca incendio de una casa tras discutir con su pareja
Este domingo surgió un alerta sobre el fuego provocado por un joven de 26 años tras una discusión con su pareja.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Al parecer, el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol y agredió a la mujer, quien logró escapar de la casa junto a su madre y un niño de dos años.
Luego de que salieron, el joven inició el fuego, lo que motivó la llegada de bomberos y de la policía que detuvo al agresor.
La carátula judicial es de daños y lesiones por el incendio, y desobediencia judicial, debido a una medida de restricción previa por violencia familiar.