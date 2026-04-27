Descontrol en Cobos: Un joven provoca incendio de una casa tras discutir con su pareja

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Al parecer, el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol y agredió a la mujer, quien logró escapar de la casa junto a su madre y un niño de dos años.

Luego de que salieron, el joven inició el fuego, lo que motivó la llegada de bomberos y de la policía que detuvo al agresor.

La carátula judicial es de daños y lesiones por el incendio, y desobediencia judicial, debido a una medida de restricción previa por violencia familiar.