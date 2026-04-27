Una carnicería en Barrio Ciudad del Milagro sufrió un robo en la madrugada
Hoy a las 6:00 de la madrugada, un vecino escuchó un ruido fuerte que activó la alarma de una carnicería y dio aviso a la policía.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
VER GALERÍA
El hombre vive cerca del local, ubicado en Batalla de Salta entre las avenidas Ejército Argentino y Armada Argentina.
Al llegar, los uniformados encontraron un ventanal de vidrio violentado con una piedra.
Un ladrón solitario había robado carne y aceite de oliva.
Aunque el local ya estaba abierto, los clientes se sorprendieron al ver el ventanal destrozado y enterarse del robo.