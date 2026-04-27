Una carnicería en Barrio Ciudad del Milagro sufrió un robo en la madrugada

El hombre vive cerca del local, ubicado en Batalla de Salta entre las avenidas Ejército Argentino y Armada Argentina.

Al llegar, los uniformados encontraron un ventanal de vidrio violentado con una piedra.

Un ladrón solitario había robado carne y aceite de oliva.

Aunque el local ya estaba abierto, los clientes se sorprendieron al ver el ventanal destrozado y enterarse del robo.