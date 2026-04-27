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Una carnicería en Barrio Ciudad del Milagro sufrió un robo en la madrugada

Hoy a las 6:00 de la madrugada, un vecino escuchó un ruido fuerte que activó la alarma de una carnicería y dio aviso a la policía.

Salta Hoy

27 / 04 / 2026

 

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El hombre vive cerca del local, ubicado en Batalla de Salta entre las avenidas Ejército Argentino y Armada Argentina. 

Al llegar, los uniformados encontraron un ventanal de vidrio violentado con una piedra. 

Un ladrón solitario había robado carne y aceite de oliva. 

Aunque el local ya estaba abierto, los clientes se sorprendieron al ver el ventanal destrozado y enterarse del robo.

 

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