Alerta por posible falta de gas en invierno y fuerte impacto en la industria del norte
El vicepresidente de la Unión Industrial Salteña, Julio Fazio, advirtió que la limitada capacidad de transporte desde Vaca Muerta y la alta demanda invernal podrían generar restricciones de gas para las industrias, con costos mucho más elevados.
Salta Hoy
27 / 04 / 2026
VER GALERÍA
En ese contexto, explicó que las restricciones afectarían principalmente a grandes consumidores industriales, que no pueden frenar su producción de manera inmediata, y adelantó que el sector ya planteó una situación de emergencia ante autoridades del Norte Grande.
Finalmente, señaló que el problema no es la falta de gas sino su transporte, y alertó que pagar valores muy superiores al resto del país pondría en riesgo la competitividad de las empresas del norte.