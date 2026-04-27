Alerta por posible falta de gas en invierno y fuerte impacto en la industria del norte

En ese contexto, explicó que las restricciones afectarían principalmente a grandes consumidores industriales, que no pueden frenar su producción de manera inmediata, y adelantó que el sector ya planteó una situación de emergencia ante autoridades del Norte Grande.

Finalmente, señaló que el problema no es la falta de gas sino su transporte, y alertó que pagar valores muy superiores al resto del país pondría en riesgo la competitividad de las empresas del norte.