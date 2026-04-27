Salta pone en marcha el nuevo Código Procesal Penal con foco en la oralidad

Además, explicó que el Gobierno inició el proceso participativo para la designación de jueces, donde la ciudadanía podrá opinar antes del tratamiento en el Senado.

En ese sentido, remarcó que la implementación del nuevo sistema se realizó sin mayores recursos, optimizando personal y estructura existente.

Finalmente, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los poderes del Estado y el uso de tecnología para mejorar la respuesta judicial y proteger los derechos de la sociedad.