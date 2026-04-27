Jornada de alegatos en el juicio por la tragedia de avenida Paraguay

Este lunes se desarrolla la audiencia de alegatos en la causa seguida contra un sujeto imputado como autor de los delitos de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos) en concurso ideal.

El fiscal Daniel Espilocín solicitó una pena de 17 años de prisión efectiva para el acusado, por considerarlo autor de los delitos de homicidio simple (cinco hechos), en concurso ideal con lesiones graves (dos hechos) y lesiones leves (dos hechos. Además pidió el decomiso del automóvil que conducía el imputado al momento del hecho.

El representante del Ministerio Público solicitó además el sobreseimiento del sujeto del delito de lesiones leves en relación a otras dos personas que habían presentado denuncia en el marco de la causa.

A su turno, la querella pidió para el imputado una pena de 20 años de prisión. La defensa, en tanto, solicitó la absolución de su representado en relación al delito de homicidio simple en perjuicio de cinco personas o, en caso de fallo condenatorio, que se lo haga por el delito de homicidio culposo agravado.

A continuación, el tribunal se retiró a deliberar. Está integrado por los jueces Gabriela Romero Nayar (presidenta), Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah (vocales).

En la parte querellante se desempeñan Miguel Ángel Fernández y Héctor Leonardo López. La defensa del acusado está a cargo de Alberto Díaz Aranda y Luciano Camaño.

Según consta en la causa, la madrugada del 17 de marzo de 2024, el imputado conducía un automóvil que circulaba de sur a norte y embistió a dos grupos de peatones. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferente gravedad.

De la investigación surgió que el acusado conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y colisionara a peatones que salían de locales bailables de la zona. En el examen toxicológico realizado sobre la muestra de orina también se detectó presencia de marihuana.