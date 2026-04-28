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Tragedia en Barrio Ceferino: Se incendió una vivienda y encuentran a un hombre sin vida

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy a las 3:00 de la madrugada cerca de Villa San Antonio, Ituzaingó y Costanera, zona conocida como El Bajo.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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Tras la alerta llegaron bomberos de la policía y voluntarios, quienes encontraron en el interior del domicilio el cuerpo calcinado de un hombre mayor de edad apodado "Pelusa". 

Los vecinos están consternados y pidieron a los familiares que se acerquen al lugar de la tragedia. 

Se abrió una investigación para determinar las causas del incendio.

Las hipótesis incluyen un accidente o un posible delito, y se esperan los resultados de la autopsia.


 

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