Tragedia en Barrio Ceferino: Se incendió una vivienda y encuentran a un hombre sin vida

Tras la alerta llegaron bomberos de la policía y voluntarios, quienes encontraron en el interior del domicilio el cuerpo calcinado de un hombre mayor de edad apodado "Pelusa".

Los vecinos están consternados y pidieron a los familiares que se acerquen al lugar de la tragedia.

Se abrió una investigación para determinar las causas del incendio.

Las hipótesis incluyen un accidente o un posible delito, y se esperan los resultados de la autopsia.



