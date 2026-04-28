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Cayó una banda narco que operaba desde cárceles de Salta y Santiago del Estero

Los procedimientos se llevaron a cabo en Termas de Río Hondo, Añatuya, La Banda y también en la provincia de Salta, logrando el secuestro de aproximadamente 15 kilos de cocaína.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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En un operativo liderado por Gendarmería Nacional, se desarticuló una red de narcotráfico que coordinaba la venta de droga desde el interior de cárceles federales.

El procedimiento incluyó allanamientos en cuatro ciudades y dejó como saldo cuatro detenidos (dos hombres salteños y dos mujeres santiagueñas) y el secuestro de más de 15 kilos de cocaína.

La investigación, que incluía escuchas telefónicas, determinó que internos del penal de Colonia Pinto y de Salta lideraban la logística, utilizando a familiares para el traslado y la comercialización de la sustancia en territorio santiagueño.

Se incautaron además vehículos, balanzas y teléfonos celulares.

 

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