Cayó una banda narco que operaba desde cárceles de Salta y Santiago del Estero
Los procedimientos se llevaron a cabo en Termas de Río Hondo, Añatuya, La Banda y también en la provincia de Salta, logrando el secuestro de aproximadamente 15 kilos de cocaína.
Salta Hoy
28 / 04 / 2026
En un operativo liderado por Gendarmería Nacional, se desarticuló una red de narcotráfico que coordinaba la venta de droga desde el interior de cárceles federales.
El procedimiento incluyó allanamientos en cuatro ciudades y dejó como saldo cuatro detenidos (dos hombres salteños y dos mujeres santiagueñas) y el secuestro de más de 15 kilos de cocaína.
La investigación, que incluía escuchas telefónicas, determinó que internos del penal de Colonia Pinto y de Salta lideraban la logística, utilizando a familiares para el traslado y la comercialización de la sustancia en territorio santiagueño.
Se incautaron además vehículos, balanzas y teléfonos celulares.