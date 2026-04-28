El álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 saldrá a la venta el jueves 30 de abril
Estará disponible hasta el 4 de mayo y tendrá un precio de 15 mil pesos.
Salta Hoy
28 / 04 / 2026
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Cada sobre de siete figuritas costará $2.000, un aumento significativo respecto a los 150 pesos de la edición anterior.
Este álbum será el más grande de la historia, ya que incluirá a las 48 selecciones participantes.
Tendrá un total de 112 páginas y se necesitarán 980 figuritas para completarlo.
Crecen las ansias de los fanáticos por conseguirlo.