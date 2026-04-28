El álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 saldrá a la venta el jueves 30 de abril

Cada sobre de siete figuritas costará $2.000, un aumento significativo respecto a los 150 pesos de la edición anterior.

Este álbum será el más grande de la historia, ya que incluirá a las 48 selecciones participantes.

Tendrá un total de 112 páginas y se necesitarán 980 figuritas para completarlo.

Crecen las ansias de los fanáticos por conseguirlo.