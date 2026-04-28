Corte total de la Ruta Nacional 34 en el norte de la provincia

Los manifestantes son referentes de la "Agrupación 25 de Mayo", quienes reclaman el pago de obras realizadas al Gobierno provincial.

Además, las Comunidades Originarias de Coronel Cornejo piden trabajar en pequeñas obras de contención como tareas de desmalezado.

Los originarios afirman que su pedido fue aprobado y esperan ser convocados por la cooperativa para comenzar a trabajar.



