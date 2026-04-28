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Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Corte total de la Ruta Nacional 34 en el norte de la provincia

Se produce a la altura de la localidad de Coronel Cornejo.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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Los manifestantes son referentes de la "Agrupación 25 de Mayo", quienes reclaman el pago de obras realizadas al Gobierno provincial. 

Además, las Comunidades Originarias de Coronel Cornejo piden trabajar en pequeñas obras de contención como tareas de desmalezado. 

Los originarios afirman que su pedido fue aprobado y esperan ser convocados por la cooperativa para comenzar a trabajar.


 

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