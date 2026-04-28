General Güemes: Detienen un colectivo con presunta víctima de Trata de Personas

Efectivos del Escuadrón 45 “Salta” detuvieron un transporte de pasajeros en la Ruta Provincial Nº10, en General Güemes.

En su interior viajaban 14 ciudadanos colombianos, entre ellos una menor de edad sin adultos responsables.

La joven despertó sospechas y fue entregada a la Dirección de Trata de Personas de Salta.

Durante el procedimiento, se secuestraron 280 kilos de hojas de coca y mercadería de origen extranjero.

La Fiscalía Federal de Salta ordenó la detención de los colombianos y la expulsión del país, mientras que los conductores quedaron bajo investigación.