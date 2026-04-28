 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

General Güemes: Detienen un colectivo con presunta víctima de Trata de Personas

El vehículo provenía de Jujuy y se dirigía a Buenos Aires. Hay 14 colombianos detenidos.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Efectivos del Escuadrón 45 “Salta” detuvieron un transporte de pasajeros en la Ruta Provincial Nº10, en General Güemes. 

En su interior viajaban 14 ciudadanos colombianos, entre ellos una menor de edad sin adultos responsables. 

La joven despertó sospechas y fue entregada a la Dirección de Trata de Personas de Salta.

Durante el procedimiento, se secuestraron 280 kilos de hojas de coca y mercadería de origen extranjero. 

La Fiscalía Federal de Salta ordenó la detención de los colombianos y la expulsión del país, mientras que los conductores quedaron bajo investigación.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO