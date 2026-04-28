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Preocupa el aumento de muertes en siniestros viales en Salta y piden mayor conciencia

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, informó que ya son 39 las personas fallecidas en lo que va del año y advirtió sobre conductas imprudentes como no usar casco, manejar distraído o en mal estado, lo que agrava la siniestralidad.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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En ese contexto, cuestionó la falta de conciencia social y destacó los operativos de control y fiscalización en rutas, además del trabajo conjunto con fuerzas de seguridad para prevenir siniestros.

Asimismo, alertó sobre el alto número de alcoholemias positivas, con casos de graduaciones muy elevadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves.

Finalmente, se refirió a las motos eléctricas y explicó que, según su velocidad y características, deberán cumplir requisitos como registro, seguro y licencia, además del uso obligatorio de elementos de seguridad.

 

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