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Panaderías en crisis: suben costos, cae el consumo y peligran empleos

Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, advirtió que el sector enfrenta aumentos muy fuertes en insumos como grasa, azúcar, harina y combustibles, lo que vuelve casi imposible trasladar esos costos al precio final sin afectar las ventas.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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Señaló que la recesión golpea de lleno a las panaderías, con caída en la actividad, máquinas paradas y riesgo de despidos en pequeñas empresas que no acceden a créditos y sobreviven día a día.

Además, cuestionó el contexto económico general y alertó sobre una pérdida de poder adquisitivo y una desindustrialización creciente, lo que impacta directamente en el consumo y en la sostenibilidad del sector.

 

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