Panaderías en crisis: suben costos, cae el consumo y peligran empleos

Señaló que la recesión golpea de lleno a las panaderías, con caída en la actividad, máquinas paradas y riesgo de despidos en pequeñas empresas que no acceden a créditos y sobreviven día a día.

Además, cuestionó el contexto económico general y alertó sobre una pérdida de poder adquisitivo y una desindustrialización creciente, lo que impacta directamente en el consumo y en la sostenibilidad del sector.