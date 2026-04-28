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Docentes en alerta: Amenazas en escuelas y tensión por la situación económica

El titular de ADP, Fernando Mazzone, se refirió a las amenazas en instituciones educativas y destacó la intervención de la Justicia y el Ministerio para frenar estos hechos, vinculándolos a fenómenos como el bullying y el uso de redes sociales.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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En ese marco, planteó la necesidad de recuperar normas y respeto dentro de las escuelas, y advirtió sobre el clima social de tensión producto de la situación económica.

Además, cuestionó la falta de financiamiento nacional en educación y advirtió sobre problemas en infraestructura y cargos auxiliares, en un contexto de reclamos salariales y paritarias.

Finalmente, describió un fuerte malestar social y económico, con docentes que recurren a ayudas y préstamos, y no descartó futuras medidas ante la falta de respuestas.

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