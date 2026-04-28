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Cae la confianza en el Gobierno y crece el desgaste económico

Juan Negri, politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella, señaló que el índice de confianza en el Gobierno acumula cinco meses consecutivos de caída, impulsado principalmente por la falta de resultados económicos, la persistencia de la inflación y el impacto de escándalos que afectan la percepción de eficacia y honestidad.

Salta Hoy

28 / 04 / 2026

 

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Además, indicó que, pese a este desgaste, el oficialismo sigue siendo competitivo electoralmente, aunque con menos fortaleza que antes, en un contexto donde la principal preocupación social está centrada en la situación económica más que en la política internacional.

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