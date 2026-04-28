Alcohol al volante y motos en la mira: sigue la preocupación por los siniestros en Salta

Explicó que el sistema de scoring no solo sanciona sino que reeduca a los infractores, con cursos obligatorios, y remarcó que la reincidencia es muy baja entre quienes ya perdieron los puntos de la licencia.

Indicó además que el cambio en la cultura vial se impulsa con controles permanentes, campañas, tecnología como cámaras y trabajo en distintos ámbitos para generar mayor conciencia social.

Por último, subrayó la importancia de llevar la educación vial a las escuelas para formar conductores responsables desde temprana edad y reforzar el aprendizaje en los hogares.