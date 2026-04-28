Luciano López fue condenado a 17 años de prisión por la tragedia de Avenida Paraguay
El siniestro vial ocurrido la madrugada del 17 de marzo de 2024, causó la muerte de cinco personas y seis resultaron heridas.
Salta Hoy
28 / 04 / 2026
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López fue hallado culpable de homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves y leves.
Conducía bajo los efectos del alcohol y marihuana, a una velocidad excesiva de 103 km/h y no respetó los semáforos en rojo.
El Tribunal también ordenó el decomiso del vehículo que usó en el momento del accidente.