Accidente en el macrocentro de la ciudad deja solo daños materiales
Alrededor de las 7:30, se recibieron varios llamados al Sistema de Emergencias 911, por el choque entre un automóvil y una camioneta en la esquina de Alsina y 20 de Febrero.
Salta Hoy
28 / 04 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
La violencia del impacto fue evidente, con la camioneta que quedó sobre la vereda.
Afortunadamente, ningún peatón resultó herido y tampoco los conductores.
Sin embargo, el accidente causó daños materiales y generó desvíos en la zona, complicando el tránsito hacia el centro de la ciudad.