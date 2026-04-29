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Dos accidentes de tránsito en menos de una hora en distintos puntos de la ciudad

El primero tuvo lugar a las 7:00 en la Circunvalación Oeste, a la altura del acceso a Atocha, cerca de un puente.

Salta Hoy

29 / 04 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Un automóvil chocó contra el guardrail, dio un trompo y terminó en la banquina.

Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. 

El segundo accidente sucedió a las 7:30 en Avenida Houssay, cerca de la Universidad Nacional de Salta. 

Un automóvil fue impactado lateralmente en la puerta del conductor por una motocicleta. 

La evidencia de la velocidad, dejó daños en la ventanilla y el parabrisas. En este caso también sin heridos. 

En ambos casos hubo desvíos hasta la realización de las pericias ordenadas por la justicia.

 

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