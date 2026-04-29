Un influencer logró llenar su álbum de figuritas del Mundial 2026 en menos de 24 hs

Durante una transmisión en vivo de 17 horas y media, abrió sobres hasta completar su colección con 980 figuritas.

Para lograrlo, necesitó 5.600 figuritas, lo que significa que tuvo muchas repetidas.

La figurita más difícil de conseguir fue la del jugador uruguayo Maximiliano Araujo, porque la de Lionel Messi salió antes.

Este fenómeno despertó la curiosidad sobre cuál será la figurita más difícil en el futuro.

Si hubiera hecho el reto en Argentina hubiera necesitado 4 millones de pesos para comprar las 20 cajas con 14.000 figuritas.

A propósito, el lanzamiento oficial de la colección en Argentina será este jueves 30 de abril.