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Medio centenar de perros abandonados esperan por un hogar

En el mes del animal, desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta convoca a numerosas actividades que buscan concientizar a los vecinos de Capital sobre la tenencia responsable de animales de compañía.

Salta Hoy

29 / 04 / 2026

 

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Hoy se realizarán actividades especiales en la sede del centro, ubicado en Gato y Mancha sin número, detrás de Villa Palacios de 15 a 18.  

En esta oportunidad los perros del centro podrán vivir una tarde distinta, donde se dará a los asistentes una correa para acompañar en un paseo a los animalitos en paseos guiados, además contarán con charlas sobre tenencia responsable donde se marcará la importancia de la vacunación, desparasitación, castración, como alimentar y demostraciones de adiestramiento. 

El médico veterinario Pablo Diaz, veterinario y director del Centro de Adopciones, dijo que durante el mes dedicado al animal, se realizaron jornadas de adopción, concientización y campañas de vacunación y castración, además de visitas a establecimientos.

Para el 29, Día del Animal, se organizó una jornada especial en el centro de adopciones para que los vecinos acompañen a los más de cincuenta animales, con actividades como paseos, adopciones, peluquería canina y vacunación antirrábica gratuita para quienes lleven a sus mascotas.

El objetivo es promover el bienestar animal y fomentar la adopción responsable.

Diaz mencionó el último rescate que realizó su equipo, “denunciaron la presencia de una perra que parió estos días bajo un tanque en Barrio Tres Cerritos”, comentó con preocupación.

Finalmente explicó la importancia de las castraciones de machos y hembras.

“La castración de los machos ayuda a evitar la sobrepoblación y además previene varias enfermedades”, expresó.

 

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