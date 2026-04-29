Femicidio en El Tipal: La fiscalía solicitó prisión perpetua para José Figueroa

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El tribunal escuchó las exposiciones sobre el caso de José Figueroa, quien está acusado de asesinar a su esposa el 4 de agosto de 2023.

La fiscalía solicitó prisión perpetua para el único imputado.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet presentó detalles clave de la autopsia. Afirmó que no se discute quién cometió el crimen, ya que Figueroa lo admitió.

Se espera un veredicto en las próximas horas, lo que mantiene a la sociedad salteña en expectativa.