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Femicidio en El Tipal: La fiscalía solicitó prisión perpetua para José Figueroa

En los tramos finales del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, hoy fue una nueva jornada de audiencias con los alegatos de las partes.

Salta Hoy

29 / 04 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El tribunal escuchó las exposiciones sobre el caso de José Figueroa, quien está acusado de asesinar a su esposa el 4 de agosto de 2023. 

La fiscalía solicitó prisión perpetua para el único imputado. 

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet presentó detalles clave de la autopsia. Afirmó que no se discute quién cometió el crimen, ya que Figueroa lo admitió. 

Se espera un veredicto en las próximas horas, lo que mantiene a la sociedad salteña en expectativa.

 

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