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Transportista denuncia estafa por 2 millones de pesos y evita entregar mercadería

Un hombre que trabaja en el transporte denunció una estafa tras un intento de negocio. Le pidieron que trasladara mercadería desde Buenos Aires a Salta.

Salta Hoy

29 / 04 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Al llegar a Salta, exigió el pago antes de descargar el material transportado. 

Los estafadores no querían pagar la diferencia de 2 millones de pesos. 

Ante la negativa, el transportista llamó a la policía y denunció el caso. 

Los uniformados detuvieron a un hombre de 34 años y se abrió una investigación por estafa.

 

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