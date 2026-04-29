Transportista denuncia estafa por 2 millones de pesos y evita entregar mercadería

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Al llegar a Salta, exigió el pago antes de descargar el material transportado.

Los estafadores no querían pagar la diferencia de 2 millones de pesos.

Ante la negativa, el transportista llamó a la policía y denunció el caso.

Los uniformados detuvieron a un hombre de 34 años y se abrió una investigación por estafa.