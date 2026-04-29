Tuberculosis: Salta es la provincia argentina con más contagios y muertes

“Acá no mentimos, damos a conocer los números como son”, dijo Mónica Reinferberg, directora de Enfermedades Crónicas.

Manifestó que se trabaja en detección, sobre todo pensando en la cercanía con Bolivia, donde no hay vacunación contra la enfermedad. “Llegan a nuestro país casos muy graves con tuberculosis”, expresó.

Reifenberg junto al ministro de Salud Pública, Federico Mangione, mantuvieron un encuentro con legisladores provinciales para detallar los alcances del nuevo Plan Estratégico del Programa Provincial de Tuberculosis 2026.

En la entrevista con Radio Salta refirió los resultados del encuentro.

La profesional mencionó con preocupación del avance de la corriente denominada de “los no vacuna”, donde los adultos deciden no inocular a sus hijos.

Además recordó a las personas que fueron diagnosticadas, la importancia de no abandonar los tratamientos contra la tuberculosis.

“Un tratamiento de meses se puede convertir en años, porque la enfermedad se hace resistente”, agregó.