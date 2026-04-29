El monumento al perro fue restaurado para el Día del Animal

Este monumento tiene más de 120 años y fue originalmente parte de la entrada de un zoológico en Salta.

La placa debajo de la escultura menciona el compromiso de la ciudad con los animales.

La restauración se realizó tras actos de vandalismo que dañaron el hocico del perro.

Hoy, la obra se exhibe orgullosamente en su ubicación de San Martín y Catamarca.