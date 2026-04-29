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Royón: “LLA no cree en la obra pública, el Gobierno de Salta está sosteniendo todo”

La senadora nacional Flavia Royón mencionó esta mañana la reunión que mantuvo con funcionarios nacionales.

Salta Hoy

29 / 04 / 2026

 

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“El ministro Luis Caputo se mostró optimista que la situación económica mejorará en los próximos meses”, dijo la salteña.

Subrayó nuevamente que las obras nacionales que el estado federal no está pagando, se llevan adelante gracias a la gestión del gobierno provincial. 

“La Libertad Avanza no cree en la obra pública”, expresó Royón.

“El equilibrio fiscal del que habla el Gobierno nacional se logró gracias a las obras que no se pagan, gracias al trabajo y pago de las provincias”, expresó la legisladora salteña. 

Pese a las críticas, la senadora salteña destacó los buenos términos en los cuales se llevó adelante la reunión de ayer. 

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